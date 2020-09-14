Son 20 senede internet neredeyse tüm evlere girdi. İnternet bilgiye en hızlı ulaşmanın adresi oldu. Özellikle pandemi sürecinde internet iletişim açısından da en çok tercih edilen araç oldu. Ülkemizde pek çok internet sağlayıcı bulunuyor. Bunlardan biri de Turkcell Superonline… Vatandaşlar Superonline kampanyaları hakkında bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, Superonline’ın en güncel kampanyaları nelerdir? Superonline internet neden çekmiyor?

Superonline kampanyalar

İnternet sağlayıcısını değiştirmek isteyenler ya da ilk kez evine internet bağlatacak olanlar tarifeler, kampanyalar hakkında bilgi edinmek istiyor. Superonline kampanyaları paketlerin içeriğine göre değişiyor. Örneğin Turkcell müşterileri evlerine internet bağlatacakları zaman 3 ay fatura ödemiyor. Superonline kampanyaları ve tarifeleri hakkında detaylı bilgiyi telefondan ya da superonline.net internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

Superonline fiber ev interneti fiyat

Son dönemde pek çok aile evine internet bağlatma telaşında. Bunun sebebi ise pandemi sebebiyle eğitimin online olarak devam ediyor olması. Vatandaşlar evlerinde hızlı ve güvenilir bir internet kullanımı için fiyatları karşılaştırıyor. İnternet fiyatları tarifelere göre farklılık gösteriyor.

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Superonline başvuru

Evlerine internet bağlatacak olanlar başvuru aşamalarını merak ediyor. Superonline internet için telefondan ya da internetten başvuru yapabilirsiniz. Superonline’dan ev interneti bağlatacak olanlar şayet Turkcell müşterisiyse cep telefon tarifelerine de hediyelerle karşılaşabiliyor.

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Superonline müşteri hizmetleri

İnternet kampanyaları hakkında bilgi almak ya da mevcut internetinde sorunlar yaşayanlar müşteri hizmetleri telefon numaralarını araştırıyor. Superonline müşteri hizmetlerine 0 850 222 1 222 nolu numaradan 7/27 ulaşabilirsiniz.

Superonline hız testi

İnternette yaşadığınız yavaşlamalar sebebiyle hız testlerine başvurabilirsiniz. Hız testi yapmak için pek çok internet sitesi bulunuyor. Ayrıca internet sağlayıcılarınızın resmi internet sitelerinden de hız testi yapmanız mümkün. Hız testi yaparken internet kullanımın en az olduğu saatleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınızdaki tüm uygulamaları kapatmalısınız. İnternette ise test yapacağınız sayfa dışında başka bir sayfanın açık olmaması gerekiyor.

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Superonline fatura ödeme

Superonline faturalarınızı internetten hızlıca ödeyebilirsiniz. Üyeliğiniz başladığında size bir müşteri numarası verilecek. Söz konusu bu numarayla internet bankacılığından ya da Superonline internet sitesinden ödeme yapabilirsiniz.

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Superonline internet neden çekmiyor?

Superonline kullanıcıları yaşadıkları bölgede bazı saatlerde zaman zaman internette sorun yaşadıklarından şikayetçi oluyor. İnternet bağlantısıyla ilgili olarak bir sorun yaşıyorsanız müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Genel bir sorun yok ise ekipler apartmanınıza gelerek sorunun kaynağını saptamaya çalışacaktır.