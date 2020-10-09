Süper yat "Lana" Bodrum'a geldi

MUĞLA (AA) - Süper yat "Lana", Muğla'nın Bodrum ilçesinde limana demirledi.

Cayman bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki kiralık yat, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı.

Dünyadaki en lüks süper yatlar arasında gösterilen ve bu yıl denize indirildiği belirtilen yat, büyüklüğüyle dikkati çekti.

İçerisinde çok sayıda misafir ve mürettebat kabini, jakuzi, spor salonu, plaj kulübü ve yüzme havuzu da olan üç katlı yatta, su sporları ekipmanları da bulunuyor.



