‘Süper meyve’ olarak adlandırılan aronia nedir? Faydaları neler?

Amerika'da bir çok hastalığa karşı iyi geldiği için ‘süper meyve’ olarak nitelendirilen ‘aronia’ son senelerde ülkemizde de duyulmaya başlandı. Uzmanlar, aronia meyvesinin soğuk algınlığı, mide hastalıkları, bağırsak, karaciğer, ve safra kesesi dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların ve radyasyon zehirlenmesinin tedavisinde kullanıldığını ifade ediyor. İşte ‘süper meyve’ olarak adlandırılan aronia meyvesine ilişkin detaylar...

Aronia nedir?

Aronia, elle veya makineyle hasat yapılması durumuna göre 1,5'a 3, 2'ye 3, 1,5'a 4 metre aralıklarla dikilebilmektedir. Fidanları yeşil çelikle veya doku kültürüyle çok hızlı şekilde üretilebilmektedir. Hastalığı, zararlısı şu ana kadar 2012 yılından bu yana enstitümüzdeki plantasyonda görülmemiştir. Herhangi bir kimyasal ilaçlamaya gerek duyulmamaktadır. Oldukça verimli, yazın su isteği fazla olan bir tür. Özellikle meyve tutumundan hasada kadar olan dönemde sulamaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Peki, aronia nasıl tüketilir?

Aronia nasıl tüketilir?

Aronia, dünya genelinde taze meyve olarak veya şerbeti tüketiliyor. Kuru meyve olarak da tüketilen aronia, reçel veya şerbet olarak da sofralara sunulabiliyor. Taze ve kuru meyve olarak birer avuç konsantre meyve suyu olarak yarım çay bardağı veya karışık meyve suyu olarak da günde iki su bardağına kadar tüketildiği takdirde günlük olarak vücudumuzda oluşan serbest radikalleri yok etme özelliğine sahiptir. Aronia aze ve kuru meyve tüketiminin dışında gıda sanayinde pasta, reçel, meyve suyu, dondurma yapımında farklı şekillerde kullanılabildiği gibi ilaç sanayinde de kullanılıyor. Yurt dışında günlük tüketim doz tabletleri yer almaktadır.