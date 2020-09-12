‘Süper meyve’ Akçaabat'ta yetiştirildi

Trabzon Akçaabat’ta yaşayan Fikret Tayfun isimli bir çiftçi 2 yıl önce başladığı Aronya meyvesinin hasadına başladı.

Halk arasında süper meyve olarak bilinen Aronya meyvesi Türkiye’de ilk olarak Trabzon’da yetiştirildi.

İlk etapta 500 kg hasat elde eden çiftçi, kilosunu 30 ila 50 TL arasında satıyor.

1 dekar fındık bahçesinden 4 bin lira kazanılıyorsa 1 dekar Aronya meyve bahçesinden 40 bin lira kazanıldığını söyleyen Kandaz, "2018 yılında Aronya meyvesiyle tanıştık. Fikret Tayfun Kandaz diye bir üreticimiz bize gelip Aronya meyvesini Akçaabat’a getirdi. Akçaabat merkezinde bir bahçede deneme dikimleri yapıldı. 2019 yılından beri bu Aronya bahçesini takip ediyoruz. Şu anki bahçemiz, dikimiyle birlikte 3 yaşında. 800 metrekarelik bahçemizde yaklaşık 1 ton meyve oluştu. Şu anda Akçaabat ilçesinde 42 dekar Aronya bahçesi oluştu. Bu bahçeler de 2 yıl sonra meyve vermeye başlayacak. Akçaabat’ta toplamda 2 yıl sonra 15 ton civarında bir meyve oluşumunu hesaplıyoruz. Aronya meyvesinin antioksidan özelliği var. Gıda, kozmetik ve çok farklı sektörlerde kullanılabiliyor. Suyu dondurma sektöründe kullanılıp farklı bir lezzet oluşturdu. Yaşanan pandemi döneminde Aronyaya aşırı bir talep geldi. Aronyanın kilosu şu anki perakende fiyatı 50 lira ve toptan fiyatı 30 liradan satılıyor. Yalnızca Akçaabat’ın değil Doğu Karadeniz’in gelir kapısı olacak. Fındık hasadında 1 dekardan 4 bin lira alınıyorsa, Aronya meyvesinden 40 bin lira alırsınız” açıklamasını yaptı.

Aronya meyvesi nedir?

Anavatanı Kuzey Amerika olan Aronya, üzüme benzeyen bir meyve olup sağlık potansiyeli nedeniyle 1900’lü yılların başlarında yetiştiriciliğine başlanılmıştır. Aronya geniş bir iklim kuşağı ve toprak şartlarına uyum sağlayabilmesi, zengin içeriği ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeni ile ‘Süper Meyve’ olarak adlandırılmaktadır. Bağışıklık sistemine, soğuk algınlığına ve gribal enfeksiyonlara inanılmaz etkisi vardır.