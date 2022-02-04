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Spor Süper Lig'in yıldız ismi kansere yakalandı!
Spor

Süper Lig'in yıldız ismi kansere yakalandı!

Giresunspor'un son transferi Jean Pyerre'in kansere yakalandığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 11:02:00 -
Süper Lig'in yıldız ismi kansere yakalandı!

Giresunspor'un son transferi Jean Pyerre'in kansere yakalandığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Erkeklerin %1'inde görüldüğü öğrenilen ve çok nadir sayılabilecek kanser türlerinden biri olan testis kanserine yakalandığı tespit edilen oyuncu ülkesi Brezilya'ya gitti. Giresunspor'un kısa bir süre önce transfere ettiği yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi.

Karadeniz ekibinin kısa süre önce 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı 23 yaşındaki yıldız oyuncunun testis kanserine yakalandığı öğrenildi. Giresunspor oyuncuyla sözleşmesini feshetti. Geleceği çok parlak olan ve Brezilya'nın ileride büyük bir futbolcu olacağına inandığı Pyerre'in bu hastalığı sevenlerini kahretti.

Giresunspor'un yanında Brezilya'nın da gündemine oturan bu hastalık sonrası yıldız oyuncu Jean Pyerre ülkesine giderek tedavisine orada başlayacağını açıkladı. Pyerre yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bazı durumlar bir işaret olarak hayatımızda olur. En iyi şekilde iyileşmekten ve bu engeli aşmaktan yorulmanız için başka seçeneğim yok. Benimle bu anı yaşayan herkesin anlayışına minnettarım. Hadi bir savaş daha yapalım!”

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