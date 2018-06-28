Süper Lig'in yeni ekibinden Erkan Zengin bombası

İsveç Süper Ligi takımlarından Hammarby ile sözleşmesi sona eren Eskişehirspor'un eski futbolcusu Erkan Zengin, Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

Hammarby takımıyla sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Erkan Zengin'le Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü'nün temas halinde olduğu öğrenilirken tarafların önümüzdeki günlerde bir araya geleceği belirtildi.

SÜPER LİGDEN 4 TAKIM İSTİYOR

Süper Lig'de 4 takımın kendisiyle ilgilendiğini kaydeden Zengin, "Bundan sonraki kariyerimi Türkiye'de sürdüreceğim. Kulüplerle menajerim arasında görüşmeler sürüyor. Bu takımlardan biriyle her an anlaşabilirim. İnşallah bundan sonraki hayatımda Türk futboluna hizmet ederek kariyerimi noktalarım." ifadelerini kullandı.

Mart ayında Eskişehirspor'dan ayrılan Erkan Zengin, FIFA'dan geçici lisans çıkartarak Hammarby takımında forma giymişti.