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Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray derbiye 11 yabancı ile çıkacak!

Süper Lig'in 31'inci haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray'ın konuğu Beşiktaş olacak.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:26
Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray derbiye 11 yabancı ile çıkacak!

Sonucu merakla beklenen karşılaşma öncesinde Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve ekibi derbi karşılaşmasının ilk 11'i netleştirmeye başladı.

SERDAR AZİZ'İN YERİNE MAICON

Kalenin alternatifsiz ismi Muslera derbide yine kaleyi koruyacak isim olacak. Geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart cezalısı durumuna düşen Serdar Aziz'in yerine Brezilyalı savunmacı Maicon forma giyecek. Savunma hattının geri kalanı ise Mariano, Denayer ve Nagatomo'dan oluşacak.

Terim ve ekibi orta sahada Fernando'nun yanında Selçuk'u mu Donk'u mu tercih edeceğine henüz karar vermedi. Donk, özellikle Medipol Başakşehir maçında gösterdiği performansla Terim'den tam not almıştı. Donk'un şans bulması halinde sarı-kırmızılıların orta saha hattı da Feghouli, Fernando, Donk, Belhanda, Rodrigues'ten oluşacak. Forvette ise ligin gol krallığı sıralamasında birinci sırada olan Gomis forma giyecek.

Böylece Galatasaray Tudor yönetiminde oynadığı Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından sahaya 11 yabancı futbolcuyla çıkmış olacak.

Fatih Terim'in Beşiktaş maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis."

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:26
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