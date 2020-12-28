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Spor Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması planlanan Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı, yoğun yağış nedeniyle ertelendi.
Spor

Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması planlanan Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı, yoğun yağış nedeniyle ertelendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 19:02:31 -
Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması planlanan Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı, yoğun yağış nedeniyle ertelendi.
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