Süper Lig'e kim çıktı? TFF play-off finali ne zaman?
Play off final maçı ne zaman nerede? Gözler Süper Lig'e çıkacak 3.takımın belirleneceği play-off final maçına çevrildi. Peki, Altay Altınordu maçı ne zaman?
Adana Demirspor ve Giresunspor, TFF 1.Lig'in normal sezonunda bir üst lige çıkmaya hak kazanan ekipler oldu. Süper Lig’de mücadele edecek 3. takım ise play-off turunun ardından belli olacak. Play-off finalinde rakiplerini saf dışı bırakan Altay ve Altınordu karşı karşıya gelecek. Peki, play-off finali ne zaman nerede?
Süper Lig'e kim çıktı? TFF play-off finali ne zaman?
Altınordu ile Altay arasındaki final maçı 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.