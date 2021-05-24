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Spor Süper Lig'e kim çıktı? TFF play-off finali ne zaman?
Spor

Süper Lig'e kim çıktı? TFF play-off finali ne zaman?

Play off final maçı ne zaman nerede? Gözler Süper Lig'e çıkacak 3.takımın belirleneceği play-off final maçına çevrildi. Peki, Altay Altınordu maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 09:31:00 -
Süper Lig'e kim çıktı? TFF play-off finali ne zaman?

Adana Demirspor ve Giresunspor, TFF 1.Lig'in normal sezonunda bir üst lige çıkmaya hak kazanan ekipler oldu. Süper Lig’de mücadele edecek 3. takım ise play-off turunun ardından belli olacak. Play-off finalinde rakiplerini saf dışı bırakan Altay ve Altınordu karşı karşıya gelecek. Peki, play-off finali ne zaman nerede?

Süper Lig'e kim çıktı? TFF play-off finali ne zaman?

Altınordu ile Altay arasındaki final maçı 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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