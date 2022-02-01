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Spor Süper Lig'den de yolu geçen efsane futbolcu bırakıyor...
Spor

Süper Lig'den de yolu geçen efsane futbolcu bırakıyor...

Serie A ekiplerinden Salernitana'nın formasını giyen Franck Ribery kariyerini noktalamanın eşiğinde.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 10:56:00 -
Süper Lig'den de yolu geçen efsane futbolcu bırakıyor...

Serie A ekiplerinden Salernitana'nın formasını giyen Franck Ribery kariyerini noktalamanın eşiğinde.

Sezon başında Serie A ekiplerinden Salernitana'ya imza atan Franck Ribery, şu ana kadar 13 maçta görev yaparken sakatlık ve Covid-19 nedeniyle birçok maçı kaçırdı.

Goal'de yer alan habere göre, nisan ayında 39 yaşına girecek Ribery, kaptanlık yaptığı Salernitana'dan sezon ortasında ayrılıp kariyerini noktalamayı düşünüyor.

2018-19 sezonunun sonunda Bayern Münih'ten ayrılan Franck Ribery, daha sonra Fiorentina'da iki sezon forma giymişti. Yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle bu sezon Salernitana'da beklenen düzeye gelemedi.

22 maçta 11 puan toplayabilen Salernitana, Serie A'da son sırada yer alıyor.

Boulogne'de futbol kariyerine başlayan Ribery, bir sezonluk Brest macerasının ardından 2004-05 sezonunda Metz'e transfer olmuş ve aynı sezonun ikinci yarısında Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.

Galatasaray'da geçirdiği yarım sezonun ardından olaylı bir şekilde takımdan ayrılan Fransız futbolcu, Marsilya'da geçirdiği iki sezonun ardından Bayern Münih'e transfer olmuştu. Ribery'nin Bayern kariyeri 12 yıl sürdü.

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