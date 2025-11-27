Baraj ve HES’e geçit yok! Munzur Vadisi koruma altında

Davanın müdahili Tunceli Barosu’na bağlı avukat Barış Yıldırım, “Munzur Havzası önemli doğa alanı ve önemli bitki alanı durumunda bir saha. Burada ülkemizin tarafı olduğu Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşama ortamlarını koruma sözleşmesi olan BERN Sözleşmesi hükümlerine göre koruma altında bulunan yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, ayı, kurt, vaşak, yaban domuzu, kaya kartalı, su samuru gibi nadir fauna türleri yüksek miktarda habitat bulmakta. Yapılan çalışmalarda 2 bin 250'nin üzerinde bitki türü saplandı. Bu türlerin yaklaşık beşte biri endemik. Bu sayı İngiltere'den, Hollanda'dan, Danimarka'dan, herhangi bir Avrupa ülkesinden çok daha fazla. Böyle olduğu için özellikle ekolojisinin korunması bakımından 21 Aralık 1971 tarihinde Bakanlar Kurulu bu havzanın 42 bin hektarlık bir bölümünü Milli Park olarak ilan etti. Dava kapsamında Erzincan İdare Mahkemesi bilirkişileri burada keşif yaptı.