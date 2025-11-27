Patates öldürür: Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı! Patatesin korkunç zararları ortaya çıktı... Ölebilirsiniz...

Gıda zehirlenmelerine bağlı can kayıpları, ülke gündeminde... Kızartması, cipsi ve haşlamasını hemen her gün tükettiğimiz patatesin bilinmeyen zararları ortaya çıktı.

Uzmanlar, gıdaların "sağlıklı" hallerinin tüketilmesi konusunda peş peşe uyarılar yapıyor.

Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın gıda zehirlenmesine yönelik uyarılarında “patates” detayı öne çıktı.

Erbaş, özellikle yeşillenen patateslerin yüksek oranda “solanin” adlı zehirli madde içerdiğini belirterek, bu durumun sadece mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtilerle kalmayıp, aşırı tüketildiğinde ölümcül sonuçlara kadar gidebileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Erbaş, "Patates yeşillenmeye başladığında solanin denen bir toksin biriktiriyor. Bu toksin bildiğin zehir. Diyorum ya bak, şaka değil. Karşılığı ölüm. Küçük çocuklara, yaşlılara yedirdiğin anda risk iki katına çıkıyor. Bizim toplumda şöyle bir şey de var: “Yazık olmasın, soy gitsin!” Hayır, öyle olmuyor işte. Üstünü kazıyınca geçmiyor. İçine işlemiş oluyor." dedi.

Uzman isim, kabuk kısmında renk değişimi başlayan patateslerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini ve bu ürünlerin atılması dışında güvenli bir yöntem bulunmadığını ifade etti.

UZMANLAR NE DİYOR?

Ülkemizde ve tüm dünyada büyük bir zevkle tüketilen patatesin zararları ortaya çıktı. Yüksek kalorisi nedeniyle diyet sürecinde olan insanların mesafeli yaklaştığı patatesin bilinen en büyük zararı ise korkuttu.

American Journal of Clinical Nutrition'ın 2007 tarihli bir araştırması, patates kızartması gibi kızarmış yiyecekler yemenin doğrudan obezite ile bağlantılı olduğunu buldu.

Öncelikle patates alerjisinin de yaygın bir alerji türü olduğunu söylemekte fayda var. Patates yedikten sonra vücudunuzda kaşıntı ya da herhangi başka bir anormallik fark ediyorsanız mutlaka uzmana görünün.Özellikle kızartılmış haliyle tercih edilen patates, bu şekilde tüketildiğinde sindirim sistemine zarar verir ve hazımsızlığa yol açar. Kızarmış patatesin en korkunç zararlarından biri de damarlarda bıraktığı hasardır. Damar sertliğine yol açan patates, uzun vadede damarları tıkamaya ve tıkamaya bağlı inmelere bile neden olabilir.

Diyetisyen Johna Burdeos'a göre; patatesleri kızartmak vücutta yaşlanmayı hızlandıran zararlı bileşenleri de tetikliyor. Dr. Mary Wirtz, yağda kızartılmış patateslerin hafıza bozukluğuna yol açtığını ve beyin sağlığını tehdit ettiğini söylüyor. İnsülin direnci konusunda patatesin içerdiği nişasta, diyabet hastaları için riskli olabilir. Ayrıca patates kızartmasının sıklıkla tüketilmesi, vücuttaki toksik madde miktarında da artışa neden olabilir.