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Spor Süper Lig’de yeni sezon maçları seyircili olacak mı?
Spor

Süper Lig’de yeni sezon maçları seyircili olacak mı?

Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte normalleşme dönemi başladı. Normalleşmenin başlayacağı 1 Haziran tarihinden itibaren ne gibi kararların alınacağı merak ediliyor. Merak edilen konulardan bir tanesi de stadyumlara ilişkin oldu. 2021-2022 Süper Lig sezonunda stadyumlara seyirci alınıp alınamayacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama geldi. Peki, Süper Lig’de yeni sezon maçları seyircili olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 16:43:00 -
Süper Lig’de yeni sezon maçları seyircili olacak mı?

Ülke genelinde uygulanan tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte normalleşme sürecine girilirken birçok soruda gündeme getirildi. 1 Haziran tarihinde başlayacak olan normalleşme için alınacak yeni karar ve tedbirler merak ediliyor. Merak edilen konulardan bir tanesi de stadyumlara seyirci alınıp alınmayacağı oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklama gelmesi üzerine vatandaşların aramaları hız kazandı. Peki, Süper Lig’de yeni sezon maçları seyircili olacak mı?

Süper Lig’de yeni sezon maçları seyircili olacak mı?

Koronavirüs salgınında gelinen nokta ve normalleşme sürecine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok kişinin merak ettiği konulardan bir tanesi olan maçlara ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. 

Seyircisiz oynanan maçlara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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