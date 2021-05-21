Ülke genelinde uygulanan tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte normalleşme sürecine girilirken birçok soruda gündeme getirildi. 1 Haziran tarihinde başlayacak olan normalleşme için alınacak yeni karar ve tedbirler merak ediliyor. Merak edilen konulardan bir tanesi de stadyumlara seyirci alınıp alınmayacağı oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklama gelmesi üzerine vatandaşların aramaları hız kazandı. Peki, Süper Lig’de yeni sezon maçları seyircili olacak mı?

Süper Lig’de yeni sezon maçları seyircili olacak mı?

Koronavirüs salgınında gelinen nokta ve normalleşme sürecine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok kişinin merak ettiği konulardan bir tanesi olan maçlara ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Seyircisiz oynanan maçlara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.