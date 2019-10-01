Süper Lig'de tablo Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 14 puanla liderliğini koruyor.

Süper Lig'in 6. haftası oynanan tek karşılaşmayla sona erdi. Haftanın son maçında Gazişehir Gaziantep, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'de bu hafta evinde Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, puanını 14'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Sezonun ilk derbisinde deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, puanını 11 yaptı ve averajla ikinci sırada yer aldı. Ligde üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, haftanın diğer önemli maçında Trabzonspor'a 4-1 yenildi ve 16. sıraya geriledi. Haftanın sonuçları Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle: Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 5-0 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: 0-1 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1 Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-1 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-0 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: 2-1 Trabzonspor-Beşiktaş: 4-1 Gazişehir Gaziantep-Göztepe: 1-1 7. hafta programı Süper Lig'de 7. hafta müsabakaların programı şöyle: 4 Ekim Cuma: 20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya) 20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker) 5 Ekim Cumartesi: 15.00 Kasımpaşa-Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman) 6 Ekim Pazar: 14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül) 16.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park) 19.00 Gazişehir Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon) 19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

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