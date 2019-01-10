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Süper Lig'de start veriliyor! Program belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftalarda oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı.

10 Ocak 2019 Perşembe 19:09
Süper Lig'de start veriliyor! Program belli oldu

Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftalarda oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3 haftalık maç programı şöyle:

 18. Hafta

18 Ocak Cuma:

20.30 Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)

19 Ocak Cumartesi:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

16.00 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

20 Ocak Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

21 Ocak Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19. Hafta

25 Ocak Cuma:

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)

26 Ocak Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor (Çaykur Didi)

16.00 Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova)

27 Ocak Pazar:

16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

28 Ocak Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Stat belli değil)

20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)

20. Hafta

1 Şubat Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

2 Şubat Cumartesi:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor (Yeni Malatya)

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

3 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

4 Şubat Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 19:09
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. İstanbul
  8. Erzurum
  9. Bursa
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. TFF
  13. Süper Lig
  14. Süper Lig'de program belli oldu

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