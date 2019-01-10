Süper Lig'de start veriliyor! Program belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftalarda oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı.10 Ocak 2019 Perşembe 19:09
Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftalarda oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3 haftalık maç programı şöyle:
18. Hafta
18 Ocak Cuma:
20.30 Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)
19 Ocak Cumartesi:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
16.00 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)
20 Ocak Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
21 Ocak Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)
20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19. Hafta
25 Ocak Cuma:
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)
26 Ocak Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor (Çaykur Didi)
16.00 Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova)
27 Ocak Pazar:
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
28 Ocak Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Stat belli değil)
20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)
20. Hafta
1 Şubat Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
2 Şubat Cumartesi:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor (Yeni Malatya)
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
3 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
4 Şubat Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
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