Süper Lig'de son durum! Zirve değişmedi
Süper Lig'in 4. haftası, bugün oynanan 3 maçla tamamlandı. Fenerbahçe, lider başladığı haftada zirveyi terk etmedi.
Süper Lig'in 4. haftasında bugün 3 maç oynandı. Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Bu sonuçla 3'te 3 yapan sarı-lacivertli takım, puanını 9'a çıkardı ve lider başladığı haftada zirvedeki yerini korudu.
Beşiktaş ise konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 yenerek puanını 7'ye çıkardı.
Samsunspor-İstanbulspor maçı ertelendi
Günün diğer maçında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Yukatel Adana Demirspor'u ağırladı. 3-3 beraberlikle biten maçın ardından Hatay ekibi puanını 6'ya, Adana ekibi de 5'e çıkardı.
Ligin yeni ekibi Yılport Samsunspor'un sahasında İstanbulspor ile yaptığı karşılaşma ise şiddetli yağışın saha şartlarını zorlaştırması nedeniyle skor 0-0 devam ederken hakem kararıyla ertelendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Süper Lig'in 4. haftasında üç karşılaşma berabere tamamlandı. İki maçı ev sahibi takımlar kazanırken, dört mücadeleden ise konuk ekipler galip ayrıldı.
İŞTE 4. HAFTANIN SONUÇLARI: