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Süper Lig'de Simon Kjaer bombası patlıyor! 1 yıllık sözleşme imzalayacak

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe, kale, orta saha ve forvetten sonra defansı da sağlama alıyor. Sarı lacivertli ekip bir aksilik çıkmadığı takdirde, eski yıldızı Simon Kjaer'i 1 yıllığına kiralayacak.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:41
Süper Lig'de Simon Kjaer bombası patlıyor! 1 yıllık sözleşme imzalayacak

Forvet hattını Vedat Muric ve Max Kruse, orta sahayı Emre Belözoğlu ile güçlendiren Fenerbahçe, stopere de takviye yapıyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın isteğiyle Sarı- Lacivertli ekibin eski oyuncusuSimon Kjaer için girişimler başlamıştı. İspanyol ekibi Sevilla’da mutlu olmayan, kadroda 7 stoper olması nedeniyle forma şansı az olan 30 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe kiralama teklifini iletti. Sevilla, Danimarkalı stopere maaş ödememek için makul bir rakama kiralamaya sıcak bakıyor.

Kjaer çok istiyor

Teknik direktör Julen Lopetegui ile görüşen, “Beni kadroda düşünmüyorsanız kolaylık sağlayın, Fenerbahçe’ye gideyim” diyen Kjaer’in sportif direktör Monchi ile de görüşerek onay aldığı belirtiliyor. Geçen sezon Sevilla’da ligde 26 maça çıkan Kjaer, Danimarka Milli Takımı’nın EURO 2020 elemelerinde banko forma giyiyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:41
  1. Süper Lig
  2. Fenerbahçe
  3. Sevilla
  4. Simon Kjaer
  5. flaş transfer
  6. 1 yıllık sözleşme
  7. futbol

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