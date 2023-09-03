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Spor Süper Lig'de sezonun ilk vedası yaşandı! Beklenen ayrılık...
Spor

Süper Lig'de sezonun ilk vedası yaşandı! Beklenen ayrılık...

Yeniakit Publisher
2023-09-03 21:40:00 - 2023-09-03 21:46:50
Süper Lig'de sezonun ilk vedası yaşandı! Beklenen ayrılık...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu dönemi sona erdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu dönemi sona erdi.

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emre Belözoğlu ve ekibine, bugüna kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Emre Belözoğlu bu sezon 4 lig maçında puan toplayamadı.

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