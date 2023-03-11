Süper Lig'de nefes kesen maç! Gol olup yağdılar
Antalyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Haji Wright 2 gol ve 1 asistle maça damga vurdu. Antalyaspor, puanını 28'e yükseltirken Kayserispor ise 35 puanda kaldı.
Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçti. 2 gol ve 1 asiste imza atan Haji Wright, maça damga vurdu.
Süper Lig'in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Akdeniz ekibi, karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Haji Wright şov yaptı
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 33 ve 68. dakikalarda Haji Wright, 52. dakikada Fredy ve 90+7. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti. İki gol atan Haji Wright, Fredy'ye asist yaptı.
Yukarıya tırmanış
Puanını 28'e yükselten Antalyaspor, orta sıralara geldi. Kayserispor ise 35 puanda kaldı.
Spor
Beşiktaş - Antalyaspor maçı Taksim’deki patlama nedeniyle iptal edildi! Beşiktaş stadında taziye mesajı