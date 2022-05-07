2021-22 Süper Lig’de 36. haftanın heyecanı söz konusu. 36. haftada oynanan maçların ardından TFF 1. Lig'e düşen takımlar belli oldu. Süper Lig'de küme düşen takımlar: Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? TFF 1. Lig’de aynayacak takımlar hangileri?

Küme düşen takımlar hangileri?

Süper Lig'de 36. haftanın ardından puan sıralaması belli oldu. Ligi son dört sırada bitiren takımlar küme düştü. Göztepe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay ve Çaykur Rizespor'un küme düşmesi netleşti. Böylelikle bu takımlar TFF 1. Lig’de mücadele edecek. Süper Lig’e yükselen takımlar da yine futbolseverler tarafından merak ediliyor. MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı. Ankaragücü geçen sezon Süper Lig'e veda etmişti. Başkent ekibi bir yıllık aranın ardından lige geri döndü. İstanbul ekiplerinden Ümraniyespor ise tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek