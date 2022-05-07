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Spor Süper Lig'de küme düşen son takımlar netleşti
Spor

Süper Lig'de küme düşen son takımlar netleşti

Süper Lig'de sezona hızlı giriş yapan Gaziantep FK'nin Kayserispor ile berabere kalmasından sonra Altay ve Çaykur Rizespor'un küme düşmesi netleşti.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 07:35:00 -
Süper Lig'de küme düşen son takımlar netleşti

Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti ve küme düşen son takımlar da netleşti.

Altay Ve Çaykur Rizespor küme düştü

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 43'e yükseltti ve Süper Lig'de kalmayı garantiledi. 33'er puanda bulunan Altay ve Çaykur Rizespor, daha önce küme düşmesi kesinleşen Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile birlikte gelecek sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

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