Süper Lig'de ilk yarı programı açıklandı! İşte derbi tarihleri
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak maçların tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak maçların tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak maçların tarihleri belli oldu.
İşte derbi tarihleri:
17 Eylül | Trabzonspor - Beşiktaş
21 Ekim | Galatasaray - Beşiktaş
4 Kasım | Fenerbahçe - Trabzonspor
9 Aralık | Beşiktaş - Fenerbahçe
24 Aralık | Fenerbahçe - Galatasaray
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