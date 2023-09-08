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Spor Süper Lig'de ilk yarı programı açıklandı! İşte derbi tarihleri
Spor

Süper Lig'de ilk yarı programı açıklandı! İşte derbi tarihleri

Yeniakit Publisher
2023-09-08 17:12:00 -
Süper Lig'de ilk yarı programı açıklandı! İşte derbi tarihleri

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak maçların tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak maçların tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar... 

Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak maçların tarihleri belli oldu.

İşte derbi tarihleri:

17 Eylül | Trabzonspor - Beşiktaş
21 Ekim | Galatasaray - Beşiktaş
4 Kasım | Fenerbahçe - Trabzonspor
9 Aralık | Beşiktaş - Fenerbahçe
24 Aralık | Fenerbahçe - Galatasaray

 
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