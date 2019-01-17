Süper Lig'de ikinci yarının perdesi açılıyor - Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı yarın yapılacak Akhisarspor-Beşiktaş maçıyla başlayacak



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Süper Lig'de 24 Aralık 2018'de oynanan iki maçla başlayan devre arası, yarın yapılacak tek maçla bitecek. Futbolseverlerin 24 gün süren lig hasreti, Akhisar'da yapılacak Akhisarspor-Beşiktaş müsabakasıyla sona erecek. Ligde 18. haftanın maç programı şöyle: Yarın: 20.30 Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar) 19 Ocak Cumartesi: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir) 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) 16.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya) 19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom) 20 Ocak Pazar: 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları) 19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park) 21 Ocak Pazartesi: 20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye) 20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

- Puan durumu

Ligde ilk yarının sonunda oluşan puan durumu şu şekilde: Takımlar O G B M A Y AV P 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 17 10 5 2 22 8 14 35 2. TRABZONSPOR 17 8 5 4 32 22 10 29 3. EVKUR YENİ MALATYASPOR 17 8 5 4 26 16 10 29 4. KASIMPAŞA 17 9 2 6 37 28 9 29 5. GALATASARAY 17 8 5 4 30 21 9 29 6. ANTALYASPOR 17 8 3 6 19 21 -2 27 7. BEŞİKTAŞ 17 7 5 5 28 23 5 26 8. ATİKER KONYASPOR 17 6 7 4 23 20 3 25 9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 17 6 6 5 24 23 1 24 10. GÖZTEPE 17 7 1 9 18 19 -1 22 11. BURSASPOR 17 4 9 4 17 17 0 21 12. MKE ANKARAGÜCÜ 17 6 2 9 17 26 -9 20 13. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 17 5 4 8 15 25 -10 19 14. AYTEMİZ ALANYASPOR 17 5 3 9 13 22 -9 18 15. AKHİSARSPOR 17 4 5 8 19 26 -7 17 16. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 17 3 7 7 16 22 -6 16 17. FENERBAHÇE 17 3 7 7 16 24 -8 16 18. ÇAYKUR RİZESPOR 17 1 9 7 19 28 -9 12

- Transfer döneminin bitmesine 14 gün kaldı

Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin bitmesine 14 gün kaldı. FIFA kuralları gereği 4 Ocak'ta başlayan ve 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek.



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