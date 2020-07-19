Süper Lig’in 33. Haftası hem zirve yarışında hem de düşme hattında büyük heyecanı tanıklık etti. Ligde şampiyonluğa Medipol Başakşehir ulaştı. Küme düşen ilk takım da belli oldu.

Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? | Süper Lig küme düşen takımlar

Süper Lig'in 33. haftasından Ankaragücü Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi Antalyaspor'a 1-0 yenildi. Bu sonuçla Ankaragücü ligde 29 puanda kaldı ve bitime 1 hafta kala küme düştü.