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Spor

Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? | Süper Lig küme düşen takımlar

Süper Lig’e veda eden takım | Süper Lig’de bitime 1 hafta kala küme düşen ilk takım belli oldu. Futbolseverler internette, “Süper Lig’den kim düştü?” , “Küme düşen takımlar belli mi?” , “Hangi takımlar küme düştü?” konularını araştırıyor. İşte, Süper Lig küme düşen takımlar.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 23:21:00 -
Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? | Süper Lig küme düşen takımlar

Süper Lig’in 33. Haftası hem zirve yarışında hem de düşme hattında büyük heyecanı tanıklık etti. Ligde şampiyonluğa Medipol Başakşehir ulaştı. Küme düşen ilk takım da belli oldu.

Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? | Süper Lig küme düşen takımlar

Süper Lig'in 33. haftasından Ankaragücü Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi Antalyaspor'a 1-0 yenildi. Bu sonuçla Ankaragücü ligde 29 puanda kaldı ve bitime 1 hafta kala küme düştü.

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