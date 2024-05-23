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Spor Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçları yönetecek isimler!
Spor

Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçları yönetecek isimler!

Yeniakit Publisher
2024-05-23 14:24:42 - 2024-05-23 14:24:42
Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçları yönetecek isimler!

Trendyol Süper Lig’de şampiyonun belli olacağı haftada hakem atamaları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.SON HAFTA HEYECANI YARIN BAŞLIYORŞampiyonluk ve küme düşme yarışının nefesleri kestiği Süper Lig'de 2023/24 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak. Şampiyonun ve küme düşen son 2 takımın belli olacağı hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.24 Mayıs Cuma

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