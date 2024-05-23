Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçları yönetecek isimler!
Trendyol Süper Lig’de şampiyonun belli olacağı haftada hakem atamaları açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.SON HAFTA HEYECANI YARIN BAŞLIYORŞampiyonluk ve küme düşme yarışının nefesleri kestiği Süper Lig'de 2023/24 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak. Şampiyonun ve küme düşen son 2 takımın belli olacağı hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.24 Mayıs Cuma
Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler
25 Mayıs Cumartesi
VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen
EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan
26 Mayıs Pazar
Fenerbahçe- İstanbulspor: Volkan Bayarslan
ÖNE ÇIKAN VİDEO
TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
Siltaş Yapı Pendikspor- Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Burak Şeker
Kasımpaşa- Beşiktaş: Bahattin Şimşek
Trabzonspor- MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Abdülkadir Bitigen