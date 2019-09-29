Süper Lig'de günün sonuçları! İşte Süper Lig puan durumu
Süper Lig'de 6. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray-Fenerbahçe ve Trabzonspor-Beşiktaş arasında oynanan iki maç nefesleri kesti. İşte, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlar ve oluşan puan durumu!29 Eylül 2019 Pazar 21:16
Süper Lig'de 6. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray-Fenerbahçe ve Trabzonspor-Beşiktaş arasında oynanan iki maç nefesleri kesti. İşte, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlar ve oluşan puan durumu!
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Trabzonspor-Beşiktaş maçı oynandı. İşte, Süper Lig'de alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...
Süper Lig'de 6. hafta sonuçları
27 Eylül Cuma
Başakşehir-Çaykur Rizespor: 5-0
28 Eylül Cumartesi
Denizlispor-Kasımpaşa: 0-1
Alanyaspor-Sivasspor: 1-1
Galatasaray-Fenerbahçe:0-0
29 Eylül Pazar
Konyaspor-Kayserispor: 2-1
Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: 3-0
Ankaragücü-Gençlerbirliği: 2-1
Trabzonspor-Beşiktaş: 4-1
30 Eylül Pazartesi
20.00 Gazişehir-Göztepe
İşte, Süper Lig puan durumu
YORUM YAZ