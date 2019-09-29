Süper Lig'de günün sonuçları! İşte Süper Lig puan durumu Süper Lig'de 6. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray-Fenerbahçe ve Trabzonspor-Beşiktaş arasında oynanan iki maç nefesleri kesti. İşte, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlar ve oluşan puan durumu!

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray-Fenerbahçe ve Trabzonspor-Beşiktaş arasında oynanan iki maç nefesleri kesti. İşte, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlar ve oluşan puan durumu! Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Trabzonspor-Beşiktaş maçı oynandı. İşte, Süper Lig'de alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu... Süper Lig'de 6. hafta sonuçları 27 Eylül Cuma Başakşehir-Çaykur Rizespor: 5-0 28 Eylül Cumartesi Denizlispor-Kasımpaşa: 0-1 Alanyaspor-Sivasspor: 1-1 Galatasaray-Fenerbahçe:0-0 29 Eylül Pazar Konyaspor-Kayserispor: 2-1 Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: 3-0 Ankaragücü-Gençlerbirliği: 2-1 Trabzonspor-Beşiktaş: 4-1 30 Eylül Pazartesi 20.00 Gazişehir-Göztepe İşte, Süper Lig puan durumu

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