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Süper Lig'de günün sonuçları! İşte Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray-Fenerbahçe ve Trabzonspor-Beşiktaş arasında oynanan iki maç nefesleri kesti. İşte, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlar ve oluşan puan durumu!

29 Eylül 2019 Pazar 21:16
Süper Lig'de günün sonuçları! İşte Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray-Fenerbahçe ve Trabzonspor-Beşiktaş arasında oynanan iki maç nefesleri kesti. İşte, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlar ve oluşan puan durumu!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Trabzonspor-Beşiktaş maçı oynandı. İşte, Süper Lig'de alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...

Süper Lig'de 6. hafta sonuçları

27 Eylül Cuma

Başakşehir-Çaykur Rizespor: 5-0

28 Eylül Cumartesi

Denizlispor-Kasımpaşa: 0-1

Alanyaspor-Sivasspor: 1-1

Galatasaray-Fenerbahçe:0-0

29 Eylül Pazar

Konyaspor-Kayserispor: 2-1

Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: 3-0

Ankaragücü-Gençlerbirliği: 2-1

Trabzonspor-Beşiktaş: 4-1

30 Eylül Pazartesi

20.00 Gazişehir-Göztepe 

İşte, Süper Lig puan durumu

 

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 21:16
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Denizli
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Süper Lig'de günün sonuçları!
  11. Süper Lig puan durumu
  12. toplu sonuçlar
  13. günün maçları

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