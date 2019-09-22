Süper Lig'de günün sonuçları! İşte, Süper Lig puan durumu
Süper Lig'de 5. hafta pazar günü oynanan maçlarla devam etti. İşte, Süper Lig'de günün sonuçları ve alınan sonuçlarla oluşan puan durumu...
22 Eylül 2019 Pazar 21:07
Süper Lig'de 5. hafta pazar günü oynanan maçlarla devam etti. İşte, Süper Lig'de günün sonuçları ve alınan sonuçlarla oluşan puan durumu...
Süper Lig’de haftanın sonuçlar
23.09.2019 Pazartesi
Süper Lig puan durumu
Haftanın Özeti
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