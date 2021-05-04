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Spor Süper Lig'de görünüm
Spor

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 39. haftanın perdesi, oynanan 5 maçla kapandı. Ligde 39. hafta maçlarının ardından Beşiktaş, 81 puanla liderliğini sürdürdü

Yeniakit Publisher
2021-05-04 09:03:00 -
Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 39. haftasının kapanış maçlarında Fenerbahçe, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1, Demir Grup Sivasspor da deplasmanda Gaziantep'i 1-0 mağlup etti.

Ligde 39. hafta müsabakalarının ardından Beşiktaş, 81 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 76'ya çıkaran Fenerbahçe ikinci, 75 puanı bulunan Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 39. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: 7-0

Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: 0-1

İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük: 5-1

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: 2-3

Gençlerbirliği-Galatasaray: 0-2

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: 2-1

Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1

Gaziantep-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Not: Trabzonspor, 39. haftayı bay geçti.

40. hafta

Ligde tamamı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak 40. hafta maçlarının programı şöyle:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Stat açıklanmadı)

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

Not: Aytemiz Alanyaspor, 40. haftayı bay geçecek.

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