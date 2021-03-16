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Spor Süper Lig'de görünüm
Spor

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 30. hafta, tek maçla tamamlandı. Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş, puanını 63'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 09:41:00 -
Süper Lig'de görünüm

Haftanın son maçında Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor, 1-1 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş, puanını 63'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 2-3

Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük: 1-0

Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 4-0

Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray: 0-3

MKE Ankaragücü-Göztepe: 3-0

Gaziantep-Yukatel Denizlispor: 2-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: 0-0

Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 1-2

Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Puan durumu

Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 28 20 3 5 62 29 33 63
2.GALATASARAY 29 19 4 6 58 23 35 61
3.FENERBAHÇE 29 18 4 7 53 30 23 58
4.TRABZONSPOR 29 15 7 7 35 29 6 52
5.AYTEMİZ ALANYASPOR 29 14 7 8 48 28 20 49
6.ATAKAŞ HATAYSPOR 29 13 7 9 48 36 12 46
7.GAZİANTEP 29 12 10 7 42 32 10 46
8.FATİH KARAGÜMRÜK 29 11 8 10 43 38 5 41
9.GÖZTEPE 29 10 9 10 40 36 4 39
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR 28 8 13 7 32 32 0 37
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 29 7 15 7 26 35 -9 36
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 28 8 9 11 34 35 -1 33
13.YENİ MALATYASPOR 28 7 10 11 35 39 -4 31
14.ÇAYKUR RİZESPOR 28 7 10 11 32 44 -12 31
15.KASIMPAŞA 29 8 7 14 32 45 -13 31
16.HES KABLO KAYSERİSPOR 28 8 7 13 22 35 -13 31
17.MKE ANKARAGÜCÜ 28 8 5 15 34 45 -11 29
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 29 7 8 14 32 48 -16 29
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 29 6 9 14 27 46 -19 27
20.YUKATEL DENİZLİSPOR 28 6 6 16 26 50 -24 24
21.GENÇLERBİRLİĞİ 28 6 6 16 24 50 -26 24


31. haftanın programı

Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının programı şöyle:

19 Mart Cuma:

16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

20 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

21 Mart Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)

16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

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