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Spor Süper Lig’de görev alan 7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şikayetçi oldu!
Spor

Süper Lig’de görev alan 7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şikayetçi oldu!

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Süper Lig’de görev alan 7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şikayetçi oldu!

Süper Lig’de görev alan eski hakemlerden Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Süleyman Abay, Mustafa Sönmez, Emre Altun, Cevdet Kömürcüoğlu ve Taner Gizlenci TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında şikayette bulundu.

Türk futbolunda hakemler ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki gerilim yargıya taşındı.

7 ESKİ HAKEMDEN SUÇ DUYURUSU

Aralarında Süper Lig'de uzun yıllar düdük çalmış isimlerin de bulunduğu 7 eski hakem, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

 

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; Eski hakemler Bahattin Şimşek, Süleyman Abay, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Emre Altun, Taner Gizlenci ve Cevdet Kömürcüoğlu hukuki süreç başlattı. Söz konusu 7 isim, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında; "iftira", "hakaret", "görevi kötüye kullanma" ve "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla şikayetçi oldu.

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