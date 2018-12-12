Süper Lig'de flaş gelişme! 'Bütün oyuncularımızla...'

Süper Lig'in bu sezonki flaş ekiplerinden olan Kasımpaşa, kadrosunda bulunan bütün oyuncuların sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, tüm oyuncularıyla 2021 yılına kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Süper Lig’de bu sezon zirveye oynayan Kasımpaşa’da, Mısırlı futbolcu Trezeguet ve gol krallığında birinci sırada yer alan Mbaye Diagne hakkında transfer dedikoduları çıkmaya başlamıştı.

Resmi açıklama geldi

Konuyla ilgili resmi siteden şu açıklama yapıldı;

“Kulübümüz tüm oyuncularımızla 2021’e kadar anlaşma sağlamış durumdadır. Ligde en fazla gol atan ve en az kart gören (en centilmen) takımımız, artık seyircisine daha güzel futbol için enerjisini harcayacaktır.

Bekir Nursal Bilgin

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. Sportif Direktörü”