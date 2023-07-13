Süper Lig'de en pahalı kombinenin fiyatı ağızları açık bıraktı

Süper Lig'de 2023-2024 öncesi çok sayıda kulüp kombine kartlarını satışa sunarken, en ucuz kombine 125 lira Gaziantep FK'nin, en pahalısı ise 150 bin lira Fenerbahçe'nin oldu.

ZİRVEDE FENERBAHÇE VAR

Fenerbahçe VIP tribünü 150 bin liralık fiyatıyla en pahalı kombine bilet oldu. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle fiyatlarına zam yapmayan Gaziantep FK'nin en ucuz bileti 250 lira olarak belirlendi. Kadın taraftarlar bu biletleri yüzde 50 indirimle 125 liraya alabilecek. Trendyol Süper Lig'de 11 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi kulüpler kombine kartlarını satışa sundu. Kombine bilet fiyatlarını ilk açıklayan kulüpler Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray olurken, fiyatlardaki artış da dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon 1475 lira ile 21 bin 750 lira arasında sattığı kombine biletlerin fiyatlarını bu sezon 3 bin 250 lira ile 40 bin lira arasında açıkladı. Kulüp ayrıca VIP kombine biletlerini 150 bin liradan satışa çıkardı.

GALATASARAY'DA EN UCUZ KOMBİNE 6 BİN LİRA

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda dahil olacak Galatasaray, kombine biletleri 6 bin lira ile 44 bin lira arasında satışa sundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, geçtiğimiz sezon en ucuz kombine kartı 2 bin liraya, en pahalısını ise 10 bin liraya temin etmişti.

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BEŞİKTAŞ KARARINDAN GERİ ADIM ATTI

Yeni sezon öncesinde kombine bilet fiyatlarını 4 bin 500 lira ile 35 bin 500 lira arasında açıklayan Beşiktaş, buna karşın UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı mücadeleleri, bilet kapsamına dahil etmemişti. Taraftarların konuyla ilgili tepkisinin ardından yeni bir karar alan siyah-beyazlı yönetim, Avrupa maçlarının da kombine kart kapsamına alındığını açıkladı. Beşiktaş geçtiğimiz sezon kombine biletleri 1800 ile 30 bin lira arasında satışa çıkarmıştı.

TRABZONSPOR'DA EN PAHALI KOMBİNE 30 BİN LİRA

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor da yeni sezon kombine biletlerinin fiyatlarını belirledi. Geçtiğimiz sezon en ucuz kombine kartı 1967 liraya, en pahalısını ise 22 bin 500 liraya satan bordo-mavililer, bu sezon bilet bedelini 4 bin lira ile 30 bin lira arasında satışa sundu. Kulüp üyelerine kombine bilet alımlarında yüzde 10 indirim yapılacak.

FENERBAHÇE'DEN SONRA EN PAHALI KOMBİNE ANKARAGÜCÜ'NÜN

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun VIP tribünü, 150 bin liralık kombine bilet fiyatıyla ligin en pahalı bileti olurken, sarı-lacivertli ekibi, MKE Ankaragücü'nün VIP tribün bileti takip etti. En ucuz kombine kartı 2 bin 500 liraya satan başkent kulübü, VIP tribün kombinesi için 50 bin liralık fiyat belirledi. Geçtiğimiz sezon en ucuz bileti 800 lira olarak açıklayan sarı-lacivertli takım, VIP kombine kartını ise 20 bin liradan satışa sunmuştu. Sezonu 4. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Adana Demirspor; geçtiğimiz sezon 800 ile 3 bin 500 lira arasında sattığı kombine biletleri, 2 bin 328 lira ile 36 bin lira arasında satışa sundu. Lacivert-mavili kulüp; kadın, çocuk ve engelli taraftarlar için gişelerden yapılan satışlarda yüzde 25 indirim uygulanacağını açıkladı.