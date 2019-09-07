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Süper Lig’de derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig’de ilk yarı programı açıklanırken, derbilerin tarihleri de belli oldu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 23:43
Süper Lig’de derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig’de ilk yarı programı açıklanırken, derbilerin tarihleri de belli oldu.


TFF, Süper Lig’in 4 - 17. hafta müsabaka programını açıkladı. Federasyon’dan yapılan yazılı açıklamada da, "Program, UEFA Kupalarında mücadele eden takımların müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandı. FIFA talimatları gereğince Milli maç haftaları öncesinde Pazartesi günlerine maç planlanamamaktadır. Bununla birlikte, müsabaka programında mücbir sebepler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oluşacak eşleşmelere göre değişiklik yapılabilir" denildi.


Açıklanan program doğrultusunda Süper Lig’in ilk yarısında oynanacak derbi tarih ve saatleri de belli oldu. Program şu şekilde:



6. Hafta


28 Eylül Cumartesi


20.00 Galatasaray - Fenerbahçe



29 Eylül Pazar


19.00 Trabzonspor - Beşiktaş



9. Hafta


27 Ekim Pazar


19.00 Beşiktaş - Galatasaray



13. Hafta


1 Aralık Pazar


19.00 Trabzonspor - Galatasaray



16. Hafta


22 Aralık Pazar


19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 23:43
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