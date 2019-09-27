Süper Lig'de derbi heyecanı
Süper Lig'in 6. haftasında yarın Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek27 Eylül 2019 Cuma 10:36
Ligin 6. haftasında yarın Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports'dan naklen yayınlanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligdeki 5 maçta 3 galibiyet ve birer beraberlikle yenilgisi bulunan Fenerbahçe, 10 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Sezonun ilk 5 maçında ikişer galibiyet ve beraberlik elde eden Galatasaray, bir kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 8 puanla 7. sırada bulunuyor.
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