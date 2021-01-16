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Spor Süper Lig'de derbi heyecanı
Spor

Süper Lig'de derbi heyecanı

Süper Ligin 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray yarın karşı karşıya gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 10:06:00 -
Süper Lig'de derbi heyecanı

Süper Lig'in 19. haftası, derbi mücadelesine sahne olacak.

Ligde averajla lider durumda bulunan Beşiktaş ile üçüncü sıradaki Galatasaray, yarın karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bahattin Duran ve Tarık Ongun ise yardımcı hakem olarak derbide görev yapacak.

Siyah-beyazlı takım, 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgiyle 35 puan topladı.

Galatasaray ise 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi sonunda 33 puan elde etti.

Karşılaşma, geçen sezon ikinci yarıda oynanan maçta olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

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