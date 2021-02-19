  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HDP ile ittifak yapmadan AK Parti’yi yenemeyiz!

ABD’den İran’a beklenmedik ‘nükleer’ mesajı

Erdoğan'ın sinyallerini verdiği dönem başlıyor! Bu 4 kritere uyan il, normalleşecek

Murat Karayılan saklandığı mağaradan itiraf etti!

Meteoroloji, 33 kenti sarı kodla uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor!

19.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Kimseyi takmıyorlar! Boğaziçi 'Üniversite'si bu cesareti nereden alıyor?

Gizemli monoliti büyücüler yaptı diyerek yaktılar

Dörtlü çete koroya başladı

Somali'de Başkanlık Sarayı yakınlarında silahlı çatışma
Spor Süper Lig'de deprem! Tam 21 eksik var
Spor

Süper Lig'de deprem! Tam 21 eksik var

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Başakşehir-Trabzonspor maçında toplam 21 eksik bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 14:40:00 -
Süper Lig'de deprem! Tam 21 eksik var

Bordo-Mavililer’de 7’si korona pozitif olmak üzere toplam 11 eksik var. Başakşehir’de ise tam 10 oyuncu sakat. Her iki takım da önemli yıldızlarından yoksun şekilde 3 puan mücadelesi verecek

Bugünkü zorlu 90 dakika öncesi her iki takımın eksiklerinden neredeyse 2 tane 11 çıkıyor! Trabzonspor’da tam 7 futbolcu, koronavirüs testleri pozitif sonuçlandığı için kadroda yok. Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen sakat. Fırtına’nın kilit ismi Nwakaeme de kart cezalısı. Başakşehir’de ise 10 oyuncunun tedavisi sürüyor. Visca, Chadli, Ömer Ali, Aleksic, Giuliano, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Bolingoli, Caiçara ve Mete Kaan’ın sakatlığı bulunuyor. Bu isimlerin, 21 kişilik maç kadrosunda yer almaları beklenmiyor. Hem Abdullah Avcı hem de Aykut Kocaman, sahaya sürecekleri 11 konusunda sıkıntı yaşarken, esas problem yedek kulübelerinde. Her iki teknik adamın çok az hamle yapma şansı var.

İşte Trabzon’un maç kafilesi

Fırtına, sabah saatlerinde yaptığı son antrenmanın ardından İstanbul’un yolunu tuttu. Başakşehir maçının kafilesinde 21 oyuncu yer aldı. Kart cezalısı Nwakaeme ve sakatlıkları olan Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ile Trondsen’in yanı sıra Uğurcan Çakır, Erce, Arda Akbulut, Marlon, Serkan Asan, Hosseini ve Baker İstanbul’a götürülmedi. Trabzonspor’un Başakşehir kafilesi şöyle: Kağan, Hakan Aydın, Adem, Hugo, Edgar, Atakan, Ahmetcan, Hüseyin, Kamil Ahmet, Faruk Can, Hakan Yeşil, Süleyman, Berat, Flavio, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Safa, Ekuban, Djaniny, Afobe.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Erdoğan Biden'ı azarladı'
Medya

'Erdoğan Biden'ı azarladı'

ABD'li Washington Post gazetesi, Gara'da 13 şehit verilmesinin ardından ABD'nin açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğ..
Kimseyi takmıyorlar! Boğaziçi 'Üniversite'si bu cesareti nereden alıyor?
Gündem

Kimseyi takmıyorlar! Boğaziçi 'Üniversite'si bu cesareti nereden alıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan atadığı için rektör bahanesiyle ortalığı savaş alanına çeviren Boğaziçi Üniversitesi’ndeki klik, kendinden olmayan aka..
Hadi Özışık tarafından beddualarla hedef alınmıştı: Ayasofya Camisi Baş İmamı beddualara dua ile cevap verdi
Gündem

Hadi Özışık tarafından beddualarla hedef alınmıştı: Ayasofya Camisi Baş İmamı beddualara dua ile cevap verdi

Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, kendisini ağır beddua ve hakaretlerle hedef gösterenlere dua ile cevap verdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay