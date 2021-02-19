Süper Lig'de deprem! Tam 21 eksik var

Bordo-Mavililer’de 7’si korona pozitif olmak üzere toplam 11 eksik var. Başakşehir’de ise tam 10 oyuncu sakat. Her iki takım da önemli yıldızlarından yoksun şekilde 3 puan mücadelesi verecek

Bugünkü zorlu 90 dakika öncesi her iki takımın eksiklerinden neredeyse 2 tane 11 çıkıyor! Trabzonspor’da tam 7 futbolcu, koronavirüs testleri pozitif sonuçlandığı için kadroda yok. Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen sakat. Fırtına’nın kilit ismi Nwakaeme de kart cezalısı. Başakşehir’de ise 10 oyuncunun tedavisi sürüyor. Visca, Chadli, Ömer Ali, Aleksic, Giuliano, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Bolingoli, Caiçara ve Mete Kaan’ın sakatlığı bulunuyor. Bu isimlerin, 21 kişilik maç kadrosunda yer almaları beklenmiyor. Hem Abdullah Avcı hem de Aykut Kocaman, sahaya sürecekleri 11 konusunda sıkıntı yaşarken, esas problem yedek kulübelerinde. Her iki teknik adamın çok az hamle yapma şansı var.

İşte Trabzon’un maç kafilesi

Fırtına, sabah saatlerinde yaptığı son antrenmanın ardından İstanbul’un yolunu tuttu. Başakşehir maçının kafilesinde 21 oyuncu yer aldı. Kart cezalısı Nwakaeme ve sakatlıkları olan Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ile Trondsen’in yanı sıra Uğurcan Çakır, Erce, Arda Akbulut, Marlon, Serkan Asan, Hosseini ve Baker İstanbul’a götürülmedi. Trabzonspor’un Başakşehir kafilesi şöyle: Kağan, Hakan Aydın, Adem, Hugo, Edgar, Atakan, Ahmetcan, Hüseyin, Kamil Ahmet, Faruk Can, Hakan Yeşil, Süleyman, Berat, Flavio, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Safa, Ekuban, Djaniny, Afobe.