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Süper Lig'de büyük maçların tarihleri belli oldu

- Ligde ilk yarıda kalan maçların programının açıklanmasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında aralarında yapacağı maçların tarihi netleşti

08 Eylül 2019 Pazar 00:59
Süper Lig'de büyük maçların tarihleri belli oldu


İSTANBUL (AA) - Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında kendi aralarında yapacağı maçların tarihleri belli oldu.

Sezonun ilk yarısında "Dört büyükler"in kendi aralarında yapacağı maçların programı şöyle:

- 6. hafta

28 Eylül Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar:

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)


- 9. hafta


27 Ekim Pazar:

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)


- 13. hafta

1 Aralık Pazar:

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)


- 16. hafta

22 Aralık Pazar:

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 00:59
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