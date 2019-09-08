Süper Lig'de büyük maçların tarihleri belli oldu - Ligde ilk yarıda kalan maçların programının açıklanmasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında aralarında yapacağı maçların tarihi netleşti



İSTANBUL (AA) - Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında kendi aralarında yapacağı maçların tarihleri belli oldu. Sezonun ilk yarısında "Dört büyükler"in kendi aralarında yapacağı maçların programı şöyle: - 6. hafta 28 Eylül Cumartesi: 20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom) 29 Eylül Pazar: 19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

- 9. hafta

27 Ekim Pazar: 19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

- 13. hafta 1 Aralık Pazar: 19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

- 16. hafta 22 Aralık Pazar: 19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

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