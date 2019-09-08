Süper Lig'de büyük maçların tarihleri belli oldu
- Ligde ilk yarıda kalan maçların programının açıklanmasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında aralarında yapacağı maçların tarihi netleşti08 Eylül 2019 Pazar 00:59
İSTANBUL (AA) - Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında kendi aralarında yapacağı maçların tarihleri belli oldu.
Sezonun ilk yarısında "Dört büyükler"in kendi aralarında yapacağı maçların programı şöyle:
- 6. hafta
28 Eylül Cumartesi:
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
29 Eylül Pazar:
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
- 9. hafta
27 Ekim Pazar:
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
- 13. hafta
1 Aralık Pazar:
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
- 16. hafta
22 Aralık Pazar:
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
YORUM YAZ