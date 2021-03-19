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Spor Süper Lig'de bu hafta (31. haftada) hangi maçlar var?
Spor

Süper Lig'de bu hafta (31. haftada) hangi maçlar var?

Süper Lig'de 30. hafta geride kaldı. 31. haftanın heyecanı başladı. Süper Lig'de bu hafta yine heyecan dolu müsabakalar oynanacak. Taraftarlar da destekledikleri takımların bu haftaki maçlarını ve rakiplerini sorguluyor. Süper Lig'de 31. hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 31. haftanın programı...

Yeniakit Publisher
2021-03-19 23:01:00 -
Süper Lig'de bu hafta (31. haftada) hangi maçlar var?

Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de 31. hafta maçları merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası seyircisiz oynanan maçların, bu hafta ne zaman başlayacağı ve hangi takımların karşılaşacağı sorgulanıyor.

Süper Lig 31. haftanın programı

19 Mart Cuma:

16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

20 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

21 Mart Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)

16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

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