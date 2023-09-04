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Spor Süper Lig'de bir ayrılık daha
Spor

Süper Lig'de bir ayrılık daha

Yeniakit Publisher
2023-09-04 20:23:00 -
Süper Lig'de bir ayrılık daha

Gaziantep FK, teknik direktör Erdal Güneş ile yolları ayırma kararı aldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup olan ve ligde oynadığı 4 maçta da puanla tanışamayan Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Erdal Güneş ile yollarını ayırdı.

Sürpriz ayrılık ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erdal Güneş ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunan Erdal Güneş ve ekibine emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında gönülden başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'deki 2. ayrılık

Dün de Başakşehir, Teknik Direktörleri Emre Belözoğlu'yla yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. Erdal Güneş'in ayrılığı bu sezon Süper Lig'deki ikinci ayrılık oldu.

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