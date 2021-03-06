Süper Lig'de Beşiktaş liderliğe yükseldi
Beşiktaş, Süper Lig'de 29. hafta maçında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek liderliğe adım attı.
Beşiktaş ile Gaziantep FK, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı.
İlk yarıda topa daha çok sahip olan Beşiktaş, 15. dakikada Aboubakar'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi.
Beşiktaş, 72. dakikada Aboubakar'ın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Gaziantep FK'da Dicko 90. dakikda penaltıdan kaydettiği golle farkı 1'e indirse de Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 60'a çıkardı ve liderliğe yükseldi. Gaziantep FK ise 43 puanda kaldı.
Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Gaziantep FK ise Denizlispor'u konuk edecek.