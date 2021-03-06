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Spor Süper Lig'de Beşiktaş liderliğe yükseldi
Spor

Süper Lig'de Beşiktaş liderliğe yükseldi

Beşiktaş, Süper Lig'de 29. hafta maçında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek liderliğe adım attı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 21:15:00 - 2021-03-06 21:22:40
Süper Lig'de Beşiktaş liderliğe yükseldi

Beşiktaş ile Gaziantep FK, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı.

İlk yarıda topa daha çok sahip olan Beşiktaş, 15. dakikada Aboubakar'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Beşiktaş, 72. dakikada Aboubakar'ın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Gaziantep FK'da Dicko 90. dakikda penaltıdan kaydettiği golle farkı 1'e indirse de Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 60'a çıkardı ve liderliğe yükseldi. Gaziantep FK ise 43 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Gaziantep FK ise Denizlispor'u konuk edecek.

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