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Spor Süper Lig'de Bafetimbi Gomis bombası
Spor

Süper Lig'de Bafetimbi Gomis bombası

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Fransız golcü Bafetimbi Gomis için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 18:48:00 -
Süper Lig'de Bafetimbi Gomis bombası

Süper Lig'de yeni sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Alanyaspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Turuncu-yeşilliler, Al Hilal'le sözleşmesi biten Bafetimbi Gomis için girişimlere başladı.

Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor

Yeni Alanya gazetesinde yer alan habere göre; Bu sezon forvet oyuncularından beklenen verimi alamayan turuncu yeşilli ekip, Vagner Love ve Cisse'yi aratmayacak bir golcünün peşine düştü.

2017-18 sezonunda Galatasaray forması ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Gomis'in menajeri ile temasa geçtiği belirtilen Alanyaspor yönetiminin, 35 yaşındaki Fransız golcüyü kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Süper Lig'e tekrar dönmeye sıcak baktığı belirtilen Gomis, şartlar oluşursa yeni sezonda Alanyaspor forması giyebilir.

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