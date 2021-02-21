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Spor Süper Lig'de ayrılık! Gönderildi
Spor

Süper Lig'de ayrılık! Gönderildi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 17:42:00 -
Süper Lig'de ayrılık! Gönderildi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da flaş ayrılık... Son olarak Konyaspor'u evinde ağırlayan sarı siyahlılar, 3-2'lik mağlubiyet sonrası flaş bir karar aldı.

Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi.

Hamzaoğlu, Yeni Malatyaspor ile 29 maça çıkarken 1.34 puan ortalaması yakalamıştı. Öte yandan sarı siyahlılar, maç fazlasıyla 30 puanla 12. sıra bulunuyor.

Resmi açıklama geldi

Bununla beraber Yeni Malatyaspor, Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını şu ifadelerle duyurdu;

"Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz."

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