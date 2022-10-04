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Spor Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Spor

Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de yer alan 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 21:16:00 -
Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada; Beşiktaş, Trabzonspor, Yukatel Kayserispor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Arabam.com Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.

Bitexen Giresunspor futbolcusu Sergio Antonio Da Luz Junior, Trabzonspor Kulübü görevlisi Hayati Erol ile MKE Ankaragücü masörü Kemal Şenaydın'ın da PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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