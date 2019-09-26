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Süper Lig'de 6. haftanın karşılaşmaları başlıyor

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi yarın Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında yapılacak karşılaşmayla başlayacak.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:04
Süper Lig'de 6. haftanın karşılaşmaları başlıyor

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi yarın Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında yapılacak mücadeleyle başlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Ligde altıncı haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)

 

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 11:04
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Gaziantep
  8. Denizli
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Çaykur rizespor
  12. Medipol Başakşehir
  13. Anadolu Ajansı

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