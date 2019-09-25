Süper Lig'de 6. hafta programı ve haftanın hakemleri
Süper Lig'de 6. hafta cuma akşamı oynanacak Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.25 Eylül 2019 Çarşamba 18:21
Süper Lig'de 6. hafta cuma akşamı oynanacak Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.
İşte, Süper Lig'de 6. hafta programı ve haftanın hakemleri:
27 Eylül Cuma
20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
28 Eylül Cumartesi
15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
29 Eylül Pazar
14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Alper Ulusoy
16.30 Antalyaspor- BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
30 Eylül Pazartesi
20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe: Ali Şansalan
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