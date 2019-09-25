Süper Lig'de 6. hafta programı ve haftanın hakemleri Süper Lig'de 6. hafta cuma akşamı oynanacak Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

Süper Lig'de 6. hafta cuma akşamı oynanacak Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. İşte, Süper Lig'de 6. hafta programı ve haftanın hakemleri: 27 Eylül Cuma 20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus 28 Eylül Cumartesi 15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu 17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler 20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır 29 Eylül Pazar 14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Alper Ulusoy 16.30 Antalyaspor- BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek 16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk 19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık 30 Eylül Pazartesi 20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe: Ali Şansalan

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.