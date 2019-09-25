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Süper Lig'de 6. hafta programı ve haftanın hakemleri

Süper Lig'de 6. hafta cuma akşamı oynanacak Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

25 Eylül 2019 Çarşamba 18:21
Süper Lig'de 6. hafta programı ve haftanın hakemleri

Süper Lig'de 6. hafta cuma akşamı oynanacak Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

İşte, Süper Lig'de 6. hafta programı ve haftanın hakemleri:

27 Eylül Cuma

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

28 Eylül Cumartesi

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

29 Eylül Pazar

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Alper Ulusoy

16.30 Antalyaspor- BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

30 Eylül Pazartesi

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe: Ali Şansalan

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 18:21
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Gaziantep
  8. Denizli
  9. Aydın
  10. Antalya
  11. Ankara
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