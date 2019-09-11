Süper Lig'de 4. hafta maçları ne zaman? İşte, 4. hafta programı
Profesyonel futbol liglerine verilen milli maç arası sona erdi. Türkiye'nin deplasmanda Moldova'yı 4-0 mağlup etmesinin ardından gözler Süper Lig'e çevrildi. İşte, Süper Lig 4. hafta programı...11 Eylül 2019 Çarşamba 00:57
Profesyonel futbol liglerine verilen milli maç arası sona erdi. Türkiye'nin deplasmanda Moldova'yı 4-0 mağlup etmesinin ardından gözler Süper Lig'e çevrildi. İşte, Süper Lig 4. hafta programı...
Gözler lige çevrildi
Profesyonel futbol liglerine verilen milli maç arası cum günü sona eriyor. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6. hafta maçlarında Türkiye’nin Andorra ve Moldova’yı mağlup edip puanını 15’e yükseltmesi futbolseverlerin yüzünü güldürdü. Bu başarının ardından gözler Süper Lig’e çevrildi. İşte, 4. hafta programı…
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