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Süper Lig'de 4. hafta maçları ne zaman? İşte, 4. hafta programı

Profesyonel futbol liglerine verilen milli maç arası sona erdi. Türkiye'nin deplasmanda Moldova'yı 4-0 mağlup etmesinin ardından gözler Süper Lig'e çevrildi. İşte, Süper Lig 4. hafta programı...

11 Eylül 2019 Çarşamba 00:57
Süper Lig'de 4. hafta maçları ne zaman? İşte, 4. hafta programı

Profesyonel futbol liglerine verilen milli maç arası sona erdi. Türkiye'nin deplasmanda Moldova'yı 4-0 mağlup etmesinin ardından gözler Süper Lig'e çevrildi. İşte, Süper Lig 4. hafta programı...

Gözler lige çevrildi

Profesyonel futbol liglerine verilen milli maç arası cum günü sona eriyor. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6. hafta maçlarında Türkiye’nin Andorra ve Moldova’yı mağlup edip puanını 15’e yükseltmesi futbolseverlerin yüzünü güldürdü. Bu başarının ardından gözler Süper Lig’e çevrildi. İşte, 4. hafta programı…

Süper Lig 4. hafta programı

Süper Lig puan durumu

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 00:57
  1. Süper Lig'de 4. hafta maçları ne zaman?
  2. 4. hafta programı
  3. Süper Lig Cemil Usta Sezonu
  4. Süper Lig

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