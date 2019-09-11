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Süper Lig’de 4. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 4.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:48
Süper Lig’de 4. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.


Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 4. haftasında 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.


Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:



13 Eylül Cuma


20.30 Galatasaray - Kasımpaşa: Ali Palabıyık



14 Eylül Cumartesi


17.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler


20.00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus


20.00 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş: Halil Umut Meler



15 Eylül Pazar


17.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen


17.00 MKE Ankaragücü - BTC TURK Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan


20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan


20.00 Yukatel Denizlispor - Konyaspor: Ali Şansalan



16 Eylül Pazartesi


20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:48
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