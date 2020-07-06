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Spor

Süper Lig'de 31. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 11:44:00 -
Süper Lig'de 31. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 31. haftada görev alacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, Alanyaspor - Galatasaray müsabakasına Mete Kalkavan'ı, Trabzonspor - Antalyaspor maçına Halil Umut Meler'i, Beşiktaş - Kasımpaşa mücadelesine de Ali Şansalan'ı atadı.

Yarın oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe ve Başakşehir - Denizlispor karşılaşmalarının hakemleri ise geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Süper Lig'in 31. haftasında görev alacak hakemler şu şekilde:

7 Temmuz Salı

18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
21.00 M.Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

8 Temmuz Çarşamba

18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
18.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
21.00 Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

9 Temmuz Perşembe

18.30 Ç.Rizespor - Kayserispor: Ali Palabıyık
21.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Hüseyin Göçek
21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Ali Şansalan

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