Süper Lig'de 3 haftalık maç programı belli oldu
- Spor Toto Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftalarda oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı10 Ocak 2019 Perşembe 18:47
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftalarda oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3 haftalık maç programı şöyle:
- 18. Hafta
18 Ocak Cuma:
20.30Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)
19 Ocak Cumartesi:
13.30Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
16.00Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)
19.00Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)
20 Ocak Pazar:
13.30Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
21 Ocak Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)
20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
- 19. Hafta
25 Ocak Cuma:
20.30Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)
26 Ocak Cumartesi:
13.30Çaykur Rizespor-Akhisarspor (Çaykur Didi)
16.00Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00Göztepe-Galatasaray (Bornova)
27 Ocak Pazar:
16.00Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
28 Ocak Pazartesi:
20.00Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.00MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Stat belli değil)
20.00Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)
- 20. Hafta
1 Şubat Cuma:
20.30Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
2 Şubat Cumartesi:
13.30Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor (Yeni Malatya)
16.00Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)
19.00Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
3 Şubat Pazar:
13.30Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)
19.00Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
4 Şubat Pazartesi:
20.00Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
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