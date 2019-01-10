Süper Lig'de 3 haftalık maç programı belli oldu





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftalarda oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3 haftalık maç programı şöyle:





- 18. Hafta





18 Ocak Cuma:

20.30Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)

19 Ocak Cumartesi:

13.30Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

16.00Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)

19.00Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

20 Ocak Pazar:

13.30Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

21 Ocak Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)



20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)





- 19. Hafta





25 Ocak Cuma:

20.30Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)

26 Ocak Cumartesi:

13.30Çaykur Rizespor-Akhisarspor (Çaykur Didi)

16.00Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00Göztepe-Galatasaray (Bornova)

27 Ocak Pazar:

16.00Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

28 Ocak Pazartesi:

20.00Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Stat belli değil)

20.00Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)





- 20. Hafta





1 Şubat Cuma:

20.30Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

2 Şubat Cumartesi:

13.30Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor (Yeni Malatya)

16.00Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

19.00Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

3 Şubat Pazar:

13.30Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)

19.00Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

4 Şubat Pazartesi:

20.00Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



