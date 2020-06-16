Süper Lig’de 28. haftada görev alacak hakemler açıkladı
Süper Lig’de 28.
Süper Lig’de 28. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı. MHK, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu’ya bu hafta maç vermedi.
Süper Lig’in 28. haftasında görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’nun, pazar günü oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya bu hafta maç vermemesi dikkatlerden kaçmadı.
Süper Lig’in 28. haftasında görev alacak hakemler ise şu şekilde:
19 Haziran Cuma
21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
20 Haziran Cumartesi
18.30 Kayserispor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
21.00 Denizlispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
21.00 Yeni Malatyaspor - Göztepe: Özgür Yankaya
21 Haziran Pazar
18.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe : Fırat Aydınus
21.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Alper Ulusoy
21.00 Konyaspor - DG.Sivasspor: Halil Umut Meler
22 Haziran Pazartesi
21.00 A.Alanyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa