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Spor

Süper Lig’de 28. haftada görev alacak hakemler açıkladı

Süper Lig’de 28.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:50:22 -
Süper Lig’de 28. haftada görev alacak hakemler açıkladı

Süper Lig’de 28. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı. MHK, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu’ya bu hafta maç vermedi.


Süper Lig’in 28. haftasında görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’nun, pazar günü oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya bu hafta maç vermemesi dikkatlerden kaçmadı.


Süper Lig’in 28. haftasında görev alacak hakemler ise şu şekilde:



19 Haziran Cuma


21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek



20 Haziran Cumartesi


18.30 Kayserispor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk


21.00 Denizlispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan


21.00 Yeni Malatyaspor - Göztepe: Özgür Yankaya



21 Haziran Pazar


18.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe : Fırat Aydınus


21.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Alper Ulusoy


21.00 Konyaspor - DG.Sivasspor: Halil Umut Meler



22 Haziran Pazartesi


21.00 A.Alanyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan


21.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

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